Espanhola Tander compra quatro lojas no Liberdade 203 por 21 milhões

Sociedades de Investimento e Gestão Imobiliária espanhola Tander comprou quatro lojas localizadas no edifício Liberdade 203, no coração de Lisboa, por cerca de 21 milhões de euros.A Socimi espanhola, o equivalente às SIGI em Portugal, fechou a operação na passada sexta-feira, 16 de outubro, por um valor total de 20.945.774 euros, refere a Tander em comunicado enviado ao BME Growth, o mercado alternativo bolsista espanhol.

O edifício em questão alberga várias lojas de luxo, que incluem, por exemplo, um cabeleireiro da rede Lúcia Piloto e a Dsquared2 Store.A Socimi liderada por Antoine Chawky especializou-se na compra de ativos comerciais de retalho de luxo, detendo espaços em cidades como Barcelona, Bilbau, San Sebastián e, mais recentemente, entrou no mercado português, com aquisições em Lisboa e Porto.Em agosto do ano passado, a Tander estreou-se no mercado português com a compra à Avenue de quatro lojas no edifício Aliados 107, localizado na Avenida dos Aliados, no Porto.A operação foi avaliada em 15,7 milhões de euros e os inquilinos da socimi espanhola incluem a Burberry's, Todds e Boutique dos Relógios.O histórico edifício da Invicta albergou a sede do jornal Comércio do Porto.Ainda no ano passado, a Tander estreou-se na capital portuguesa com a aquisição da loja da Springfield na Rua Nova do Almada, no Chiado.Agora, avança com o maior investimento no mercado nacional, elevando o total investido para cerca de 37 milhões de euros.