Italiana Zegna muda-se para o luxuoso Aliados ao fim de 20 anos de Boavista

Pouco tempo antes da chegada da pandemia de covid-19 a Portugal, a socimi espanhola Tander Inversiones estreava-se no nosso país com a aquisição à imobiliária Avenue de quatro lojas na Avenida dos Aliados, no Porto, num negócio avaliado em 15,7 milhões de euros.

Em causa estavam quatro ativos de retalho, que totalizavam 1.720 metros quadrados, localizados no emblemático edifício Aliados 107, que resultou da reabilitação e reconversão da antiga sede do jornal Comércio do Porto em apartamentos e comércio.

Quatro anos depois, a consultora imobiliária Savills Portugal anuncia que assessorou a Tander Inversiones no arrendamento do "último espaço comercial" disponível do seu portfolio de retalho no Aliados 107.

"O ativo foi ocupado pela marca Zegna, contribuindo assim para uma maior consolidação de retalho de luxo nesta avenida", revela a Savills, em comunicado.

Anteriormente localizada na Avenida da Boavista, "onde permaneceu durante mais de 20 anos", a nova loja da marca italiana de moda masculina no Porto é inaugurada este sexta-feira, 29 de setembro.

"A relocalização da Zegna no Porto reflete o dinamismo comercial da cidade e a importância crescente do tráfego turístico de luxo", afirma José Galvão, head of retail agency da Savills Portugal, considerando que esta operação "é mais uma prova da atração da Avenida dos Aliados e um excelente resultado para todas as partes envolvidas".