Família Queiroz Pereira compra maioria do edifício-sede da União Europeia em Lisboa

A família Queiroz Pereira, que é uma das mais ricas de Portugal, tornou-se agora dona de mais de dois terços do edifício Jean Monnet, situado no largo com mesmo nome, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa.





Trata-se do edifício que acolhe a sede do Parlamento e da Comissão Europeia na capital portuguesa.

A entidade que adquiriu a maioria deste edifício de escritórios foi a Sonagi, a imobiliária que é controlada pela Sodim, a "holding" da família Queiroz Pereira, que detém o grupo Semapa, entre outros relevantes activos.



E quem vendeu foi o fundo de pensões do BPI, sabe o Negócios.





"A Sonagi concluiu recentemente a aquisição de mais de 70% do edifício Jean Monnet", avança a Worx, a consultora imobiliária que assessorou a transação, esta quinta-feira, 26 de janeiro, em comunicad, sem revelar o valor do negócio.





Os 8.770 metros quadrados agora adquiridos pela Sonagi "vão agora ser alvo de uma profunda remodelação, ficando disponíveis dentro de um ano", sinaliza a Worx.

"Os pisos, com áreas de 790 metros quadrados, vêm dar resposta à escassez de oferta de espaços de escritórios desta dimensão que existe na Avenida da Liberdade, destacando-se pelas vistas sobre a cidade e sobre o rio, pela qualidade da sua renovação e pelas preocupações com a sustentabilidade e a eficiência energética dos espaços", enfatiza a mesma consultora imobiliária.

"A transação deste reconhecido edifício demonstra que, tal como a Workx tem afirmado, apesar da conjuntura mundial, o mercado nacional de investimento imobiliário permanece resiliente", observa Francisco Caldeira, da equipa de capital markets da Worx Real Estate Consultants.





O espaço que o BPI ocupava no edifício Jean Monnet foi já desocupado, passando os serviços centrais do banco a estarem concentrados em apenas dois edifícios - no Monumental e Casal Ribeiro, na zona da Praça do Saldanha.





