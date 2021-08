João Talone João Talone, que este ano regressou à EDP para presidir ao Conselho Geral e de Supervisão, é amigo de João Castello Branco. Trabalharam juntos quando foi CEO da EDP e quando esteve no BCP.

Vasco de Mello Castello Branco é um dos membros da direção da Business Roundtable Portugal, a associação recém-criada liderada por Vasco de Mello. Os dois já tinham estado juntos na BCSD Portugal.

Cláudia Azevedo A CEO da Sonae é vice-presidente da recém-criada associação Business Roundtable Portugal, de que João Castello Branco foi um dos impulsionadores.

António Rios Amorim O líder da Corticeira Amorim também assumiu a vice-presidência da Business Roundtable Portugal, liderada por Vasco de Mello, que quer pôr Portugal a crescer.

Sandra Santos A CEO da BA Glass está na direção da nova associação que reúne 42 empresários, e integra ainda como não executiva a administração da Navigator, onde Castello Branco é "chairman".

José Fay De nacionalidade brasileira é "chairman" da Semapa. É também "senior advisor" da Mckinsey & Co, consultora a que Castello Branco esteve ligado durante anos.

Otmar Hübscher É o presidente executivo da Secil, a cimenteira controlada pela Semapa, na qual João Castello Branco desempenha o cargo de "chairman".

António Redondo O CEO da The Navigator Company substituiu no início de 2020 João Castello Branco no cargo. O CEO da Semapa é "chairman" da produtora de pasta e papel.

Mafalda, Filipa e Lua Queiroz Pereira As três filhas de Pedro Queiroz Pereira, que através da Sodim, a holding da família, controlam a Semapa, estão alinhadas com a estratégia do CEO.

Peter Bakker É o presidente do World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), onde João Castello Branco marca presença como único português enquanto "chairman" da Navigator.

António Horta Osório O atual "chairman" do Credit Suisse é um amigo próximo de João Castello Branco, tendo os dois já trabalhado juntos em alguns projetos.

Ricardo Pires O CEO da Semapa Next é o mais jovem administrador da Semapa. Foi nomeado ainda por Queiroz Pereira e foi a ele que o empresário confiou a formação empresarial das filhas.

João Pedro Matos Fernandes A proposta do Bloco de Esquerda para a criação da taxa para as celuloses foi aprovada mas ainda não saiu do papel. A indústria tem sido muito crítica desta contribuição.

Duarte Braga É o "office manager" do escritório da Ibéria da McKinsey. É próximo de João Castello Branco.

Rui Diniz O presidente executivo da CUF desde janeiro de 2021 e administrador do grupo Mello também foi consultor e senior partner da McKinsey, a consultora a que Castello Branco esteve ligado anos.

Raul Galamba de Oliveira O presidente do conselho de administração dos CTT é sócio emérito da McKinsey, onde Castello Branco ingressou em 1991 e esteve até entrar na Semapa.