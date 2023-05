Finangeste compra antigo cinema Castil e vai investir quatro milhões

A Finangeste comprou ao BBVA o antigo cinema Castil, localizado na Rua Castilho, em Lisboa, informou a gestora imobiliária esta quarta-feira. O valor da transação não foi revelado.O objetivo, indica a Finangeste, é reabilitar o espaço para "transformá-lo num escritório disruptivo com capacidade de receber inquilinos de elevada qualidade". As obras previstas deverão representar um investimento de mais de quatro milhões de euros.O antigo cinema conta com uma área de cerca de 1.600 metros quadrados e albergava uma dependência do BBVA.A Finangeste contou com a assessoria legal da equipa do sócio de imobiliário da CMS, João Pinheiro da Silva, bem como com a Openbook Arquitectos e a Alphalink, Gestão de Projectos. Já o vendedor contou com a assessoria da CBRE.O cinema Castil foi inaugurado a 2 de fevereiro de 1973, ainda com o edifício Castil em obras, tendo o primeiro filme a ser exibido sido "Que se passa doutor?", protagonizado por Barbra Streisand e Ryan O'Neal. Viria a fechar portas a 27 de outubro de 1988, tendo apresentado como último filme "Poltergeist III - Eles estão de volta".