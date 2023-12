Finangeste vende a estrangeiros shopping de 72 milhões que tinha comprado ao BCP por 3 milhões

4 de novembro de 2008: Desenhado pelo arquiteto catalão de renome Joan Busquets e promovido pelas multinacionais Rockspring e Multi Development, era inaugurado o centro comercial Fórum Barreiro, num investimento 72 milhões de euros.

Sem sucesso comercial, o Fórum Barreiro entrou numa espiral de desvalorização, tendo ido parar ao universo de fundos do BCP, em 2016, quando já estava avaliado em apenas 32,5 milhões de euros.

Sinalizado com guia de marcha, o BCP viria a pôr o centro comercial à venda pelo valor de 26,5 milhões, no início de 2021, ano em que o próprio proprietário avaliou o imóvel em 22,5 milhões.

4 de janeiro de 2023: a Finangeste anunciava que tinha adquirido, "em parceria com investidores nacionais, 100% das ações da sociedade Multi 24, S. A., até então detida pelo Millennium BCP", a qual tem como único ativo o Fórum Barreiro.



"A compra foi efetuada na última sexta-feira de 2022, não tendo sido tornado público o valor da transação", lia-se no comunicado enviado pela Finangeste às redações.

9 de janeiro de 2023: a Interfundos, gestora da Multi 24 e que pertence ao BCP, comunicou ao mercado que o valor da transação foi de 3,037 milhões de euros. Um preço "a ser ajustado na medida do necessário para corresponder ao valor da situação líquida da sociedade, a ser apurada no prazo de 60 dias a contar da data da transação através de um balanço, a ser especialmente preparado para o efeito pelo comprador, em colaboração com o vendedor, de acordo com os critérios e as regras estabelecidas no contrato de compra e venda de ações celebrado entre ambos", explicava a Interfundos.

10 de janeiro de 2023: Em declarações ao Negócios, fonte oficial da Finangeste revelava que, além dos três milhões de euros pagos, a nova dona do Fórum Barreiro assumia, em sede da Multi 24, uma dívida bancária da ordem dos 10 milhões de euros, fixando, assim, "o investimento nesta operação em 13,5 milhões de euros, incluindo custos com diligências".

De resto, a Finangeste pretendia investir quatro milhões de euros na modernização do Fórum Barreiro, que nessa altura tinha 90 lojas distribuídas por 22.500 metros quadrados de área acima do solo, dispondo ainda de 700 lugares de estacionamento.

14 dezembro de 2023: "O Fórum Barreiro foi adquirido por um ‘family office’ internacional e a uma empresa internacional de promoção imobiliária, cujos nomes não foram disponibilizados", revela a Finangeste, num comunicado em que não declara o preço da transação.

"À semelhança de outros projetos da Finangeste", realça que o Fórum Barreiro "foi melhorado através de investimento, reposicionamento no mercado, e novas medidas de gestão", considerando que tornou o shopping "um espaço que melhor serve a comunidade do Barreiro".

"Contou com obras ligeiras e com um trabalho de ocupação dos espaços com o objetivo de desenvolver a atratividade ao centro", detalhou a Finangeste, que afiançou que "o espaço conta agora com insígnias de renome internacionais e continua a ser alvo de comercialização".





O imóvel, com dois pisos acima de solo e duas caves, tem uma área bruta locável aproximada de 17.974 metros quadrados.

Neste negócio, a Finangeste, que gere atualmente mais de mil milhões d eeuros em ativos em Portugal, contou com o apoio de parceiros externos como a CMS na estruturação legal e a Ernest&Young na estruturação fiscal.