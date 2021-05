Finlandeses arrancam com construção de moradias de luxo em Loulé e prometem investimento de 260 milhões até 2030

O projeto Ombria Resort, que contempla um investimento total de 260 milhões de euros até 2030 num complexo turístico em Loulé, deu agora mais um passo com o arranque das obras para a construção de 12 moradias de luxo.

O investimento está a cargo do Grupo finlandês Pontos e vem já com alguns anos de atraso. A primeira pedra do Ombria Resort, empreendimento turístico também conhecido como Quinta da Ombria, foi lançada em 2017, depois de o projeto ter recebido em 2012, pelas mãos do então ministro Paulo Portas, a categoria de Projeto de Interesse Nacional. Antes o projeto chegou a estar na mira de Bruxelas devido a problemas ambientais.



Leia Também Viceroy admite novos hotéis em Portugal

Esta terça-feira a companhia finlandesa anunciou o início de uma das etapas deste empreendimento. Trata-se da construção da primeira de um conjunto de 12 moradias isoladas de luxo, denominadas Villas Alcedo, que ficam localizadas junto ao hotel Viceroy at Ombria Resort, que está em construção desde o final de 2019.

A moradias serão construídas em lotes individuais de 1.700 m2 a 3.300 m2, com áreas totais de construção compreendidas entre os 387 m2 e os 569 m2, refere um comunicado enviado às redações esta terça-feira, acrescentando que o preço de cada uma começa nos 2,55 milhões de euros.

Leia Também Quinta da Ombria: resort de 260 milhões começou a ser construído em Loulé

As Villas Alcedo representam um investimento de 30 milhões de euros, sendo que este valor representa menos de um terço dos 100 milhões de euros que o Grupo Pontos pretende aplicar no Ombria Resort até 2022.

Leia Também Bruxelas adverte Portugal por causa do “resort” Quinta da Ombria

"Nesta primeira fase estão incluídos o hotel de 5 estrelas Viceroy at Ombria Resort (com 6 restaurantes, piscinas, Spa, ginásio, kids club), 65 Viceroy Residences, um Centro de Conferências e um campo de golfe de 18 buracos", que já está construído e tal como o hotel abrirá ao público no próximo ano.

Estes valores de investimento já tinham sido comunicados pelo Grupo Pontos em 2017, quando foi lançada a primeira pedra do projeto que terá uma área total de 153 hectares.

Agora a empresa finlandesa reitera a intenção de investir um total de "260 milhões de euros ao longo de 3 fases" do projeto, adiantando que quando estiverem todas finalizadas "o Ombria Resort será composto por cerca de 380 propriedades, algumas das quais unidades turísticas (apartamentos, moradias geminadas ou em banda e moradias isoladas) e outras residenciais (moradias isoladas)".