Foram licenciados 25 mil edifícios em Portugal em 2021, o valor mais alto em dez anos

Foram licenciados 25,1 mil edifícios em Portugal no ano passado, naquele que foi o valor mais alto da última década, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE). Face a 2020, este total reflete um aumento de 8,9%.

No ano passado, foram concluídos 15,2 mil edifícios, o que dá conta de uma subida de 4,1% face ao ano anterior. Em comparação com o ano pré-pandemia, o licenciamento de edifícios subiu 4,2% e 8% no caso dos edifícios concluídos.

O INE estabelece a comparação com 2012, notando que o número de licenciamentos aumentou em 3,7 mil edifícios, o que corresponde a um acréscimo de 17%, já que em 2012 foram licenciados 21,5 mil edifícios.

Os resultados de 2021 representaram, assim, o valor mais elevado do indicador de edifícios licenciados ao longo dos últimos dez anos. Face a 2012, no ano passado foram licenciados mais 3.652 edifícios.

Em 2021, situaram-se na região Norte 38,6% do total de edifícios licenciados, 44% dos fogos licenciados em construções novas para habitação familiar e 42,4% da área total licenciada em Portugal.

Os dados divulgados pelo INE debruçam-se também sobre o quarto trimestre de 2021. Nos últimos três meses do ano, foram licenciados 5,6 mil edifícios, refletindo uma quebra de 4,7% em termos homólogos. Os edifícios licenciados em construções novas reduziram-se em 0,5% no final do ano e registaram uma variação nula face ao quarto trimestre de 2019.

O licenciamento para reabilitação diminuiu 11,7% no trimestre, refletindo um decréscimo de 18,3% relativamente ao quarto trimestre de 2019.

Já os edifícios concluídos cresceram 2% no último trimestre do ano e aumentaram 3,8% relativamente ao quarto trimestre de 2019, totalizando 3,9 mil edifícios.

Face ao trimestre anterior, o número de edifícios licenciados recuou 8,9% e o número de edifícios concluídos subiu 1,3%. Outubro foi o mês em que se registou a queda mais acentuada no licenciamento de edifícios, nota o INE.