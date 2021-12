Francesa Icade Santé compra três hospitais Lusíadas por 213 milhões à Fidelidade

A francesa Icade Santé comprou esta quinta-feira, 23 de dezembro, a totalidade do fundo SaudeInveste, da Fidelidade, por 213 milhões de euros. O portefólio é composto por quatro hospitais privados, três dos quais do grupo Lusíadas e o outro da HPA Saúde. Em comunicado, a Icade assinala que este é o primeiro investimento em Portugal.Os três imóveis que albergam unidades hospitalares do grupo Lusíadas situam-se em Lisboa, Porto e Albufeira, sendo o outro imóvel o Hospital Privado S. Gonçalo, em Lagos, do grupo HPA Saúde.No comunicado, o grupo francês sublinha que os quatro hospitais têm uma área total de 90 mil metros quadrados e mais de 500 camas.Os contratos de leasing que vigoram nestes ativos irão manter-se por um período, em média, de oito anos, o que, frisa a Icade, "permite gerar cash flow de imediato".O grupo Lusíadas, uma subsidiária do UnitedHealth Group, conta com 12 unidades em Portugal, incluindo, além dos já atrás referidos, um hospital em Braga e o hospital de Cascais, sob a forma de parceria público-privada (PPP).O grupo HPA Saúde opera seis hospitais privados no Algarve, Alentejo e Madeira.A Icade Santé investiu perto de 880 milhões de euros este ano, bastante acima dos objetivos traçados pelo grupo, que se cifravam entre 450 e 500 milhões de euros.O plano do grupo prevê um investimento de três mil milhões de euros até 2025, tendo já sido investido cerca de 30%.