Fundo francês compra edifício do Hospital Particular de Almada

A Lifento, gestora de fundos imobiliários especializada em saúde, anunciou que concluiu a aquisição do edifício que acolhe o Hospital Particular de Almada (HPA).

"A aquisição foi realizada em nome do fundo de investimento aberto Lifento Care Paneuropean", revela a entidade comprada, em comunicado.





Uma transação que se segue à adquisição do HPA, no verão passado, pela "private equity" Atena Equity Partners e a 3T Portugal, que tem sede em Bruxelas, ao grupo Jocolgest, do médio e empresário João Colarinha.

Tratou-se da primeira operação concretizada pela "joint venture" criada pela Atena e a 3T dedicada a investimento na saúde, sobretudo na área hospitalar, tendo a parceria com a Lifento sido concretizada através da assinatura de um contrato de arrendamento pelo prazo de 30 anos.

A Lifento foi assessorada nesta operação pela Garrigues e pela DDN.





O HPA vai agora dobrar a sua dimensão.

"Tendo em conta o forte crescimento da população no território, ligado ao desenvolvimento da Grande Lisboa, a Lifento e o HPA lançam um grande programa de desenvolvimento através da renovação dos atuais ativos e da construção de uma extensão que permitirá ao estabelecimento abranger uma área de 12 mil metros quadrados, duplicando a área atual", avança a empresa francesa.

"Este desenvolvimento permitirá ao HPA afirmar-se como um ‘player’ de referência na oferta de cuidados de saúde de Lisboa, com a implantação de novas unidades de cuidados atualmente indisponíveis no território, bem como o desenvolvimento de centros de excelência nas especialidades de cirurgia obstétrica", realça a Lifento, que garante ter até ao momento realizado investimentos de mais de 200 milhões de euros no setor da saúde e médico-social na Europa (França, Bélgica, Portugal, Itália e Alemanha).





(Notícia atualizada às 11:06)