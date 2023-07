Fundo do Crédito Agrícola pagou 13 milhões por retail park na Guarda

Partilhar artigo



O CA Património Crescente, fundo imobiliário do Crédito Agrícola, adquiriu a 28 de abril o IN Guarda Retail Park por pouco mais de 13 milhões de euros, apurou o Negócios.



O retail park, com cerca de 12 mil metros quadrados, pertencia à gestora de ativos imobiliários e investidora pan-europeia M7 Real Estate, que ...