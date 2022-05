Fundo do Turismo investe em seis edifícios até março

No total, os investimentos do fundo Territórios de Baixa Densidade Turísticos no primeiro trimestre do ano foram de 6,4 milhões de euros. Imóveis comprados vão ser transformados em alojamento.

Fundo do Turismo investe em seis edifícios até março









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Fundo do Turismo investe em seis edifícios até março O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar