Fundo leiloa online 12 imóveis em 12 cidades ao preço tributário: tudo por 510 mil euros

Um apartamento T2 em Sintra (com 77 metros quadrados) por 78.500 euros, um T3 em Setúbal (86 metros quadrados) por 27.500 euros, um T2 (82 metros quadrados) em Loures por 58.100 euros ou um terreno (810 metros quadrados) em Pombal por 4.050 euros, eis alguns dos 12 imóveis, situados em outras tantas cidades do país, que a liquidação de um fundo colocou em leilão online, tendo por base o preço que corresponde ao valor patrimonial tributário, podendo serem vendida na totalidade por 510 mil euros.

Em causa está a venda em leilão eletrónico de oito apartamentos, duas moradias e dois terrenos, localizados em Vila Nova de Gaia, Gondomar, Lousada, Bragança, Chaves, Marinha Grande, Alcobaça e ilha da Madeira, para além dos já referidos Sintra, Setúbal, Loures e Pombal.

Leia Também Despojos da Soares da Costa em leilão online após falir com dívidas de 526 milhões

O imóvel com o valor base mais barato, fixado em 3.600 euros, é um terreno de 720 metros quadrados situado em Alcobaça.

Leia Também Credor fica com restos de produtora de canábis numa falência de 8 milhões

O processo de venda resulta da liquidação do fundo WestWood - Investimentos Imobiliários e Turísticos, Unipessoal.

"Os valores base (valor atribuído ao bem ou conjunto dos bens que integram um determinado lote, que corresponde ao valor a partir do qual o bem se considera vendido) correspondem ao valor patrimonial tributário dos imóveis, isto é, o valor real de um imóvel num determinado ano, conforme consta do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), que serve para o cálculo do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT)", explica a Leilosoc, a leiloeira responsável pelo leilão destes 12 imóveis.

Leia Também Imobiliário: Como comprar em leilão

A leiloeira realça que "a compra e venda de imóveis pelo valor patrimonial tributário constitui uma mais-valia de investimento, dado que permite aos investidores a aquisição de imóveis por preços inferiores aos atualmente praticados pelo mercado, o que poderá resultar num retorno financeiro positivo, seja para o comprador final (habitação própria) ou para revenda".