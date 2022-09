Fundo português CA Património Crescente ganha prémio europeu de maior rentabilidade

O fundo de investimento imobiliário aberto CA Património Crescente voltou a ganhar o prémio MSCI European Property Investment Awards, na categoria de portefólio diversificado, para o ano de 2021.



É a 12.ª vez que o fundo português, criado em 2005, vence este prémio que distingue o portefólio imobiliário nacional com a melhor rentabilidade. Em 2021 o CA Património Crescente teve um retorno da carteira imobiliária de 7,8% face a 6,3% do benchmark.



As maiores fatias do retorno imobiliário foram conseguidas através dos shoppings e dos Escritórios, com 8,7% e 8,6%, respetivamente, diz ao Negócios o fundo português que no final de agosto contava com um portfólio de 141 ativos avaliados em 1.031 milhões de euros.



O CA Património Crescente é um dos seis fundos geridos pela Square Asset Management, sendo o Grupo Crédito Agrícola o banco depositário e responsável pela sua comercialização e investe sobretudo em imóveis destinados ao comércio, escritórios, serviços, indústria, logística ou hotéis.



De acordo com os últimos dados disponibilizados pela APFIPP, relativos a abril, o fundo CA Património Crescente devolvia uma rendibilidade ao fim de um ano de 5,1%, que desce ligeiramente para 4,23% a dois anos, subindo para 4,72% a três anos e a 4,74% a cinco anos. A rendibilidade média a dez anos era de 3,95%.



Também a Square AM voltou a ser premiada pela Euromoney, que reconhece os principais líderes de produtos e serviços financeiros e imobiliários, como "Best Investment Manager" de 2022.



A Square AM, conta com 17 anos no mercado sendo uma das maiores gestoras de fundos imobiliários em Portugal, contando com 1.3 mil milhões de euros de ativos sob gestão e contando com mais de 25 mil investidores.