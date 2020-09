Fundo sueco compra portal imobiliário de classificados idealista por 1,3 mil milhões  

O fundo de investimento EQT IX anunciou esta quinta-feira que chegou a acordo para comprar o idealista num negócio de 1,3 mil milhões de euros que vai dar à companhia sueca a liderança no mercado de classificados no imobiliário no sul da Europa.

De acordo com um comunicado, a EQT vai ficar com a maioria do capital do idealista, pretende reforçar o investimento e acelerar o crescimento da companhia, mantendo a atual equipa de gestão, incluindo o fundador e CEO Jesús Encinar.

Com sede em Madrid, o idealista está presente em Espanha, Itália e Portugal com um portal imobiliário de classificados para compradores e vendedores que apoia 40 mil agentes imobiliários e conta com 38 milhões de visitantes únicos por mês.

"A EQT IX vai apoiar o crescimento do idealista bem como a sua contínua procura por excelência comercial, investindo na plataforma online da empresa e reforçando o seu portfólio de serviços de valor acrescentado para agentes imobiliários", refere a empresa em comunicado, salientando que vai "apoiar os planos do idealista para aumentar a penetração nos seus principais mercados e consolidar a sua posição como líder de mercado e plataforma de referência para classificados de imóveis online no sul da Europa".

"A EQT acredita que o idealista tem potencial para um rápido crescimento. Em conjunto com o Jesus e os restantes membros da administração, a EQT vai apoiar a expansão do idealista dentro dos seus principais mercados e consolidar a sua posição de liderança no sul da Europ, diz Carlos Santana, Director Executivo e Responsável da EQT Private Equity em Espanha.