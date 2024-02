Fundo sueco quer vender portal Idealista por 2,5 mil milhões

Leia Também Apax compra 17% do Idealista dois meses depois de sair do capital do portal imobiliário

O fundo sueco EQT IX já mandatou o Morgan Stanley para vender o portal imobiliário espanhol Idealista, que tem presença em Portugal, avança a Reuters esta segunda-feira citando duas fontes próximas do tema.Uma outra fonte indicou que o Idealista poderá ser avaliado em cerca de 2,5 mil milhões de euros, incluindo dívida, numa eventual venda.O EQT comprou o portal em 2020 por cerca de 1,3 mil milhões de euros.Segundo a Reuters, o processo ainda se encontra nas fases iniciais e a "private equity" sueca deverá levar a cabo um leilão na segunda metade deste ano.Fundado em 2000, o Idealista opera nos mercados de Espanha, Portugal e Itália e permitiu ao EQT tornar-se líder no mercado de classificados no imobiliário no sul da Europa.Em janeiro, o jornal espanhol Cinco Dias tinha noticiado que o Idealista tinha refinanciado 300 milhões de euros em dívida, adiando a maturidade para 2029, por forma a facilitar uma venda.Já com o EQT como maior acionista, o Idealista comprou o rival italiano Casa.it e a "proptech" Inmovilla.