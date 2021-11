Fundos de investimento já são usados para contornar travão aos vistos gold

Além desta alteração em Portugal, o regime também está na mira da Europa. De acordo com o Jornal de Notícias, a Comissão das Liberdades Cívicas da Justiça e dos Assuntos Internos do Parlamento Europeu pretende que a Interpol passe a fiscalizar os candidatos, bem como pôr fim ao mecanismo que permite trazer filhos e cônjuge para o país.

Os promotores imobiliários estão a tentar contornar o travão aos vistos gold através do recurso a fundos de investimento e apartamentos turísticos, segundo noticia esta quinta-feira o Eco . As regras para os investidores estrangeiros vão ser mais apertadas a partir de janeiro depois de o Governo ter decidido alterar o regime para vedar a compra de imóveis de habitação nas cidades do litoral.Lisboa e Porto eram as cidades mais procuradas, mas o Governo quer canalizar os fundos do programa de Autorização de Residência para Atividade de Investimento (ARI) para o interior. "As pessoas têm readequado a forma de investir e fazem-no através de fundos de investimento. Houve muitos promotores a criarem fundos de investimento, de private equity, que permitem ao investidor continuar a investir onde quiser", diz o presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII), Hugo Santos Ferreira.