Fundos já dominam 85% do investimento imobiliário

Com o aumento da liquidez no mercado e ativos a preços atrativos no mercado português, o imobiliário nacional viu chegar uma enchente de investimento de grandes fundos internacionais. Estes dominaram as transações em 2022, com os EUA no pódio.



Qual é a quota de mercado dos fundos de investimento – nacionais e internacionais – no mercado imobiliário português? "Essa é uma pergunta para um milhão de euros",...