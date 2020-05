Imobiliária Nexity entra em Portugal com 68 milhões para criar "cidades para todos"

A imobiliária francesa Nexity quer investir 68 milhões de euros em Portugal, a serem distribuídos por três diferentes projetos nas áreas de Lisboa e do Porto.





A Nexity espera "contribuir para a mudança do paradigma da habitação em Portugal, através do desenvolvimento de projetos de larga escala com qualidade" uma vez que deteta uma "forte lacuna na oferta de habitação nas principais cidades portuguesas com preços ajustados".