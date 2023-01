Franceses vão investir 47 milhões no Domaine de Vilamoura

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É lançada esta quinta-feira, 19 de janeiro, a primeira pedra do “Domaine de Vilamoura”, nome do empreendimento algarvio de 159 apartamentos vocacionados para o turismo sénior, desde estúdios a T3, com áreas que vão dos 40 a mais de 100 metros quadrados, num investimento de capitais franceses que está estimado em 47 milhões de euros.





...