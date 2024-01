Britânico Orion com Vizta para a construção de 1.500 casas em Portugal

Desde que adquiriu a promotora imobiliária de origem francesa Nexity, em setembro passado, o fundo que está a investir 140 milhões de euros na requalificação do Oriente Green Campus, no Parque das Nações, já adquiriu um projeto de 400 fogos no Grande Porto.

