Imóveis vão passar a ter número único de identificação

Os imóveis vão passar a ter uma espécie de cartão de cidadão ao abrigo de um projeto-piloto que vem abrir caminho à criação de bases de dados abertos e atualizados em tempo real da propriedade em Portugal, noticia esta segunda-feira o Público.



Segundo o jornal, o Número de Identificação do Prédio (NIP) vai ser lançado a partir do segundo semestre do ano, destinando-se numa primeira etapa apenas às propriedades rústicas, podendo, mais tarde, ser alargado às urbanas.





O NIP surge no quadro do Balcão Único do Prédio (BUPi), plataforma criada em 2017 que sofreu um impulso, no ano passado, quando fundos comunitários foram disponibilizados para que 153 municípios identificados como não tendo cadastro territorial das propriedades rústicas pudessem financiar a instalação de BUPi nos seus territórios, indica o jornal.