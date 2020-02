Israelitas compram convento na Baixa para criar hotel de luxo

O edifício ocupa um quarteirão delimitado pela Rua dos Fanqueiros, Rua dos Douradores, Rua da Vitória e Rua de São Nicolau.A aquisição representa a entrada no mercado português da Leonardo Hotels, divisão europeia do grupo israelita Fattal Hotel Group, líder na hotelaria em Israel e que conta com 180 hotéis na Europa, com destaque para a Alemanha, onde possui 60 unidades, e Reino Unido, onde opera 50 hotéis.O projeto para o imóvel agora adquirido é transformá-lo num hotel de quatro estrelas com 130 quartos e será operado sob a marca Leonardo Royal Hotels."Após a abertura nos últimos 18 meses de hotéis em Londres, Amesterdão e Roma, Lisboa é quase a última capital europeia onde não tínhamos presença, por isso estamos muito entusiasmados por poder oferecer num futuro um hotel tão único nesta magnífica cidade", refere Daniel Roger, "managing director" da Leonardo Hotels na Europa & Reino Unido, citado no comunicado.



"Estamos excitados com este projeto espetacular com o qual desembarcamos em Lisboa, uma cidade com enormes possibilidades para a nossa marca e onde andávamos há muito tempo à procura de uma localização atraente para os nossos clientes. A singularidade do hotel, com uma dimensão perfeita para a acomodação de viajantes independentes e grupos e, naturalmente, a localização imbatível, promete oferecer aos hóspedes uma experiência única numa cidade tão atraente para o turismo internacional como é a capital portuguesa", acrescenta Shay Raz, diretor geral da Leonardo Hotels para Espanha e Portugal.