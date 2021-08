Linha de Cascais com seis das 10 ruas com casas mais caras

Comprar casa nestas ruas não é para qualquer carteira, mas há quem prefira (e consiga) pagar mais por melhores localizações. É na Linha de Cascais que se encontram seis das 10 ruas mais caras para comprar casa em Portugal, segundo um estudo realizado pelo Idealista. O pódio é liderado pela Avenida Marginal em Oeiras, onde a média é de 4,47 milhões de euros.



Depois da Avenida Marginal em Oeiras, segue-se a Avenida das Descobertas -- com um preço médio de 3,75 milhões de euros -- e ainda a Avenida Almirante Gago Coutinho (3,67 milhões de euros), ambas no distrito de Lisboa.



Apesar de Lisboa ser onde se localiza a grande maioria das ruas mais caras, Faro também marca presença neste top 10. A ocupar o quarto lugar está a luxuosa urbanização Quinta do Lago, na freguesia de Almancil e concelho de Loulé, onde o preço médio para comprar casa ronda os 3,58 milhões de euros. Ainda na freguesia de Almancil, a sétima posição é ocupada pela Avenida do Mar, que fica localizada na Urbanização Vale do Lobo e onde comprar casa pode custar 2,39 milhões de euros.

Em Lisboa, o preço das casas de luxo aumentou 4,5% entre janeiro e junho deste ano, com o valor médio dos imóveis de luxo a chegar aos 8.600 euros por metro quadrado (m2), segundo o relatório "World Cities Index", realizado pela Savills. Das 30 cidades analisadas pela consultora, a capital portuguesa é a única da União Europeia a chegar ao top dez das que mais valorizaram, ocupando o 10º lugar da tabela à frente de grandes metrópoles como Berlim, Madrid ou Milão.