Saiba quais são as 10 casas de luxo à venda que mais fazem sonhar os portugueses

Preço: 4 milhões de euros. Localizada na Avenida de Saboia, esta moradia conta com 510 m2 construídos, cinco quartos e vista de mar no último piso. A área exterior da moradia está rodeada de um cuidado jardim com piscina onde podemos deslumbrar um bonito painel de azulejos original. Conta ainda com um apartamento adjacente para convidados.