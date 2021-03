A mediadora imobiliária Zome fechou 4.500 transações em 2020 e alcançou uma faturação de 18,3 milhões de euros, desempenho celebrado com os colaboradores num evento online.

"Os cerca de 1.200 colaboradores da Zome foram convidados a assistir a um formato ‘talk show’ [Zome Stars Show] com vários convidados internos e externos à empresa, cujas intervenções foram intercaladas com momentos de reconhecimento dos resultados obtidos pelos consultores em 2020", lê-se num comunicado enviado à comunicação social.

O evento online, que teve a duração de cinco horas, foi também marcado pelo lançamento do Junior Talent Program, com o qual a empresa pretende apoiar os filhos de colaboradores ou consultores, "que se destaquem através do seu talento, seja no desporto, na cultura, investigação ou outras áreas de atuação".

O Junior Talent Program terá um website destinado à submissão de candidaturas dos jovens até aos 16 anos de idade, que desempenhem alguma atividade na qual se destacam, com representação de nível nacional ou internacional, "e que a Zome pretende apoiar de forma material, ou seja, contribuindo para a compra de algum artigo que lhes seja necessário para essa atividade". As candidaturas serão recebidas ao longo do ano e a empresa pretende apoiar o maior número de jovens possível, através de um fundo criado para o efeito.

O Zome Stars Show terminou com um balanço feito pela CEO, Patrícia Santos, que sublinhou que "foi um evento muito orgânico, organizado com recurso ao talento interno", sendo os anfitriões escolhidos "pessoas que vivem e respiram o nosso ADN".