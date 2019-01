Megamansão num penhasco chega ao mercado do México por 13 milhões

Dick Butera, um promotor imobiliário e ex-proprietário do Hotel Jerome de Aspen, costuma passar o Natal no México.

Christie's

Há 14 anos, Dick Butera comprou uma casa em Careyes, no México - uma área no litoral do Pacífico, ao sul de Puerto Vallarta - e, um ano depois, descobriu que uma península vizinha de 1,2 hectare estava à venda. Então também a comprou. "Não demorou muito para eu dizer: ‘Este é um pedaço de terra diferente", revelou. "Tem água dos três lados."

Butera mostrou-o a Manolo Mestre, um arquiteto da Cidade do México, cuja primeira reação, diz Butera, foi "Oh, meu Deus".

Butera resolveu construir uma casa ali e queria fazer isso rapidamente. "Eu tive lá uma reunião com o empreiteiro e disse-lhe: ‘Tem que entender que na minha idade [Butera tem agora 82 anos], cada Natal é uma percentagem enorme dos que me restam, e se vocês puderem fazer isto antes do próximo Natal, eu dou um prémio de 5% a todos’."

Butera levou 250 empreiteiros e operários para concluir o projeto, construiu uma vila nas proximidades, para os trabalhadores dormirem e fazerem as refeições, "e tentar terminar esta casa a tempo tornou-se uma espécie de culto", diz Butera. No total, a casa de 1.672 metros quadrados foi concluída em 11 meses. "Fazer isto, e muito bem feito, foi uma fonte de orgulho."

A propriedade

Agora, Butera colocará a casa no mercado com Scott Davidson, da Christie’s International Real Estate, por 13 milhões de dólares. "Mas às vezes eu vejo vídeos da propriedade e aí perco a vontade de vendê-la", diz.

Sem contar com a casa do caseiro, de 185 metros quadrados à entrada da propriedade, a casa principal tem seis quartos e oito casas de banho.

Há cinco piscinas - três principais e cada uma das duas casas de hóspedes anexas tem a sua própria piscina.

O acesso à casa principal é por uma passarela ladeada de palmeiras. A casa tem uma sala de estar enorme e uma "sala de jogos" com mesa de bilhar, ginásio e cinema. Há também uma grande cozinha, uma sala de jantar e vários terraços com áreas de estar ao ar livre. A suíte principal tem mais de 92 metros quadrados. Há também uma garagem para seis carros.

Todos os quartos da casa são diferentes. "Os pisos de cimento têm um design; foram feitos por 35 indígenas de uma tribo que ainda faz [a decoração] à mão", diz ele. "Ficaram lá durante cinco meses. Tem de se ver para acreditar, porque é algo que já não se faz."

A propriedade tem apenas 1,2 hectares, mas a casa está empoleirada à beira de um precipício. Não há caminho direto até a água, diz Butera, "mas estar num penhasco é a melhor maneira de estar no oceano", diz. "Não há insetos nem caranguejos, e é mais fácil de sair se houver furacões."

