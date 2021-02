Milionário francês compra sede da Navigator em Lisboa e mais 16 imóveis por 120 milhões

O fundo de investimento britânico River Crown vendeu a sua participação de 99% no fundo imobiliário fechado Maxirent, que engloba 17 ativos em Portugal, a um fundo listado em Singapura, avança o site especializado em imobiliário PropertyEU . Segundo o Eco, o fundo de Singapura é controlado pelo milionário francês Pierre Castel.A operação, que terá rondado os 120 milhões de euros, ocorre menos de ano e meio após a River Crown ter adquirido o Maxirent e a participação maioritária na Refundos. A aquisição, em setembro de 2019, segundo foi noticiado na altura, terá sido feita por aproximadamente 100 milhões de euros.Entre os ativos que integram o Maxirent contam-se dois edifícios na Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa. No número 27, avaliado em 12,13 milhões de euros, encontra-se a sede em Lisboa da Navigator, enquanto o número 7 da mesma artéria é um edifício de escritórios com perto de 7.700 metros quadrados e avaliado em 26,1 milhões. Também faz parte da carteira do fundo um imóvel na Rua das Chagas, no Chiado, com um valor de 8,36 milhões de euros.O portefólio inclui igualmente o edifício Prime (11,1 milhões), em Alfragide, bem como mais dois espaços de escritórios (com um valor total de 10,4 milhões), também em Alfragide, o edifício Estação (4 milhões de euros), na Parede, e um lote na Ajuda ainda para construção, avaliado em 7,38 milhões de euros.A carteira vendida engloba ainda ativos em Cascais, Sintra, Albufeira e Setúbal.Pierre Castel reforça assim o investimento no mercado imobiliário português para mais de 500 milhões de euros.O líder do Grupo Castel estreou-se nos investimentos em Portugal em 2015, com a compra da Torre Ocidente do Colombo por 70 milhões de euros. No ano seguinte, fez a aquisição mais avultada, desembolsando cerca de 200 milhões de euros por oito edifícios do Campus de Justiça, na zona da Expo.Ainda em 2016, o milionário francês comprou a sede da Nos no Campo Grande por 50 milhões.Por fim, em 2018, Castel adquiriu duas das Torres de Lisboa por um valor a rondar os 100 milhões de euros.