Nisa é o concelho com as casas mais baratas no país

Nisa é o concelho com as casas mais baratas em Portugal, com o preço médio de 420 euros por metro quadrado.



Este é um dos resultados do estudo Marketplace Imobiliário de Portugal, realizado pelo Idealista, com base nas vendas realizadas das casas inscritas no portal de todas as localidades do país, durante o mês de dezembro de 2022.



De acordo com este levantamento, no ranking dos dez municípios com as casas de preços mais baixos, a segunda posição é ocupada por Penamacor com o valor médio de 431 euros por metro quadrado, seguido de Góis com 457 euros por metro quadrado. No décimo lugar da tabela está Penela com 510 euros por metro quadrado.

Leia Também Subida do preço das casas bateu recorde de 30 anos



Sem surpresas, na lista dos 25 concelhos com as casas de valores mais baixos, todos são municípios do interior. O distrito de Portalegre é onde há mais concelhos (sete) com residências de valores baixos: Nisa, Fronteira, Crato, Gavião, Monforte, Avis e Alter do Chão. (ver tabelas abaixo)





Segue-se o distrito de Coimbra com cinco concelhos onde o preço médio por metro quadrado ficou abaixo dos 600 euros: Góis, Penacova, Arganil, Penela e Pampilhosa da Serra.





Leia Também Oferta de casas para arrendar no Idealista tomba 40% em 2022

A análise do Idealista identificou também os concelhos com as casas mais baratas em cada um dos distritos do país. No distrito de Lisboa, é no Cadaval onde se podem encontrar as residências com os valores mais baixos, com o preço médio do metro quadrado a fixar-se em 1.059 euros. No Porto, é no concelho de Baião onde as casas são mais baratas com 718 euros por metro quadrado.