Preços das casas na Grande Lisboa e Norte estabilizaram no primeiro trimestre

Apesar do preço mediano por metro quadrado para comprar casa em Portugal, através do portal Idealista, se tenha mantido estável no primeiro trimestre, face aos últimos três meses do ano passado, há 13 capitais de distrito cujo valor aumentou. Em termos homólogos, os preços das casas em Portugal subiram 5,5%.





Já numa análise por regiões, a Área Metropolitana de Lisboa e Norte mantiveram os preços estáveis, ao contrário do resto do país.





"Segundo o índice de preços do idealista, comprar casa tinha um custo de 2.481 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de março deste ano, tendo em conta o valor mediano", pode ler-se no comunicado no portal de imobiliário.





Porém, "este não é um cenário visível em todo o território português, já que as casas ficaram mais caras em 13 capitais de distrito, entre janeiro e março", adverte a nota de imprensa.





Viana do Castelo lidera as subidas (11,1%), seguida de Braga (9,2%) e Santarém (8,6%).





Seguem-se Funchal (6,9%), Ponta Delgada (5,5%), Castelo Branco (4,3%), Portalegre (4,2%), Setúbal (4%), Porto (2,9%), Bragança (1,6%), Viseu (1,2%), Faro (1,2%) e Lisboa (0,9%). Os preços mantiveram-se estáveis em Coimbra (0,4%) e Aveiro (-0,4%).





Por outro lado, os preços desceram em Vila Real (-6,1%), Beja (-1,8%), Guarda (-1,1%) e Leiria (-0,5%).





Já numa análise por regiões, os preços das casas subiram em todas as regiões do país com exceção da Área Metropolitana de Lisboa (-0,1%) e Norte (0%), onde os preços se mantiveram estáveis.





A liderar as subidas, encontra-se o Alentejo (8,5%), a Região Autónoma dos Açores (5,7%), seguida pela Região Autónoma da Madeira (2,9%) e Algarve (1,3%). No Centro (0,6%) foi onde os preços menos subiram durante este período.





Ainda assim, a Área Metropolitana de Lisboa, com 3.464 euros/m2, continua a ser a região mais cara para adquirir habitação, seguida pelo Algarve (3.102 euros/m2), Região Autónoma da Madeira (2.458 euros/m2) e Norte (2.054 euros/m2).



Do lado oposto da tabela encontram-se o Centro (1.355 euros/m2), a Região Autónoma dos Açores (1.374 euros/m2) e o Alentejo (1.531 euros/m2) que são as regiões mais baratas para comprar casa.