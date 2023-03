Norfin vende edifício da Universidade Europeia à Iberis Capital

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Norfin vendeu um edifício em Carnide, localizado na Rua Laura Ayres, à Iberis Capital. No processo de venda, a Norfin contou com a assessoria da consultora imobiliária CBRE. O edifício em causa encontra-se arrendado à Universidade Europeia que nele opera um dos seus Polos Universitários da cidade de Lisboa.

"Nesta operação a CBRE atuou do lado do proprietário para gerir e concluir o processo de alienação do imóvel", revela a consultora imobiliária numa nota enviada às redações.





Leia Também Norfin com investimento de 750 milhões até 2027

Com esta transação, lê-se na nota, a "Norfin cumpriu o plano de negócio definido para o ativo, que passava por encontrar um inquilino de longo prazo, neste caso a Universidade Europeia/Ensilis, e trabalhar em conjunto na adaptação necessária do edifício para a sua operação diária".O ativo em causa tem cerca de 2.865 metros quadrados distribuídos por três pisos acima do solo, a que se somam 72 lugares de estacionamento, distribuídos por dois pisos em cave.



"Este é um bom exemplo de um ativo inicialmente devoluto, para o qual se encontrou um inquilino sólido, se trabalhou em conjunto para adaptar o imóvel à atividade do inquilino e se melhorou de forma gradual e equilibrada o contrato de arrendamento", salienta Catarina Alves e Sousa, Manager da Norfin, na mesma nota.