Novas rendas em Lisboa travam 0,5% após grande escalada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As rendas de novos contratos de arrendamento para habitação tiveram uma travagem em Lisboa de 0,5% no terceiro trimestre, de acordo com a Confidencial Imobiliário.





Uma evolução que “trava o ciclo de fortes subidas trimestrais observado ao longo do último ano, durante o qual se registaram aumentos em cadeia superiores a 5%, num pico de 9,7%”, recorda em comunicado esta entidade especializada em mercado imobiliário.

...