Novos registos de alojamento local quase multiplicam por cinco no primeiro trimestre

Os novos registos de Alojamento Local em Lisboa quase multiplicaram por cinco entre janeiro e março de 2022, face ao mesmo período do ano passado (que tinha sido fortemente afetado pela pandemia). No total, o primeiro trimestre teve 738 novos alojamentos registados, uma subida homóloga de 382%. E mesmo na comparação com o primeiro trimestre de 2019 há um crescimento de 25%, conta o Dinheiro Vivo Os dados do Registo Nacional de Estabelecimentos de Alojamento Local (RNAL) permitem perceber que este foi o segundo maior registo de sempre num primeiro trimestre, apenas ultrapassado em 2018 (1043 registos no primeiro trimestre desse ano).A suspensão imediata de novos registos de alojamento local verifica-se durante seis meses, mas é prorrogável até um ano na maioria das freguesias de Lisboa (14 em 24).