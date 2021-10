Optylon Krea e STAG vão transformar Terminal K em Alfama em apart-hotel com 74 unidades

A Optylon Krea e a STAG compraram em conjunto um edifício com sete mil metros quadrados em Alfama, próximo do terminal de cruzeiros de Lisboa e da estação de Santa Apolónia, o Terminal K.

O edifício foi comprado à Cerberus Capital Management e será reabilitado e transformado num apart-hotel com a marca de unidades residenciais da Optylon Krea. Este é o 13.º investimento da empresa franco-israelita em Portugal.

Em comunicado, é detalhado que esta que será a sexta localização da Prima Collection contará com 74 unidades residenciais, pátio interior, piscina e espaços de retalho comercial. Esta área de retalho, que foi comprada pelo Next Capital Fund, gerido pela Stag Fund Management, contará com mil metros quadrados no andar térreo, com a indicação de que "será arrendada a grandes marcas do retalho".

"Estamos extremamente satisfeitos com a conclusão deste contrato, que acredito ser um forte incremento ao portefólio da Optylon Krea e à nossa marca cada vez maior de unidades residenciais Prima Collection", indica William Tonnard, presidente e COO da Optylon Krea. "Com a excelente localzação do edifício, a poucos metros do recém-construído terminal de cruzeiros, aliado à promissora recuperação da atividade turística em Portugal em 2022, sentimos que o momento era o ideal para esta aquisição."

O projeto foi desenvolvido pelo arquitecto Saraiva e Associados. A transação foi concluída a 29 de setembro e a data prevista para a conclusão das obras de reconversão é no final de 2024.

A empresa franco-turca totalizava em agosto um investimento global bruto "superior a 400 milhões de euros" em projetos imobiliários em Portugal, de acordo com os números avançados nesse mês ao Negócios.