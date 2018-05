Palácio Centeno à venda por 6,5 milhões de euros

O imóvel denominado Palácio Centeno, situado na Alameda de Santo António dos Capuchos, no Campo de Santana, em Lisboa, é propriedade da Universidade de Lisboa e está à venda por 6,5 milhões de euros.





Segundo o caderno de encargos da venda, cerca de 10% do preço do imóvel é pago no momento de celebração do contacto de promessa de compra e venda, a título de sinal e princípio de pagamento. A restante quantia deve ser paga no acto da escritura pública. Os pagamentos devem ser efectuados por cheque bancário de um banco estabelecido em Portugal.





Os documentos necessários para a candidatura e apresentação de propostas estão referidos no programa de procedimentos de venda do palácio e o anúnciofoi publicado hoje em Diário da República.





O palácio é um edifício do séc. XVII, com valor patrimonial, composto por três pisos e com uma área de terreno de 1250 m2. Foi construído a mando de D. Catarina de Bragança nos finais do séc. XVII/inícios séc. XVIII. Mas foi adquirido pela família Centeno no séc. XIX, que "realizou uma significativa remodelação do edifício, a cargo do arquitecto Nicola Bigaglia", de acordo com a Universidade de Lisboa.





O imóvel é detentor de uma grande importância arquitectónica, tendo presente "elementos seiscentistas na fachada com a capela oitocentista no interior, o palácio possui um rico património azulejar do séc. XVIII", adianta a Universidade de Lisboa.





As candidaturas e propostas devem dar entrada até às 12h do dia 29 de Junho de 2018.