PRR para a habitação não será concretizado, acredita Ricardo Guimarães

O Plano de Recuperação e Resiliência prevê a construção de 26 mil habitações até 2026, mas Ricardo Guimarães, entrevistado no programa Conversa Capital, não acredita que venha a acontecer.Há "falta de capacidade de encaixar as verbas naquilo que é o aumento de custos de construção", avisa o economista, especialista em imobiliário. "Tem havido vários processos em que acaba por não haver concorrentes para construir".Depois, o historial não ajuda. "Era muito bom que houvesse capacidade para entregar esse nível de construção, mas acho que os níveis de investimento em causa são absolutamente incompatíveis com aquilo que é o "track record".Ricardo Guimarães dá o exemplo do Fundo Nacional de Reabilitação dos Edifícios, apresentado em 2016: "Não produziu ainda nenhuma casa, que seja do meu conhecimento. E, portanto, até agora, a experiência não aponta no sentido de uma capacidade de concretização".