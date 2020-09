Rua do Salitre "será servida" de um novo palacete

O Palacete Falacarreira, plantado no triângulo formado pelo Príncipe Real, Largo do Rato e Avenida da Liberdade, traz ao número 136 da rua do Salitre oito novos apartamentos de luxo, que estão agora a ser comercializados.





Os apartamentos são de tipologias T2 a T3, com áreas brutas privativas entre os 150 e 290 metros quadrados. A conclusão da obra está prevista para o primeiro trimestre de 2021.





"Todos os apartamentos incluem zonas de estar espaçosas e confortáveis, que se interligam com salas de jantar e varandas", explica a Portugal Sotheby’s International Realty, que está responsável pela comercialização destes imóveis. Nas cozinhas, os eletrodomésticos garantem máxima eficiência energética, acrescenta a imobiliária.





"A procura por imóveis no centro de Lisboa com estas características tem sido cada vez maior não só a nível nacional como também internacional. As tipologias T2 e T3 são muito atrativas para habitação própria ou para investimento", aponta o CEO da Portugal Sotheby’s International Realty, Miguel Poisson.