Setor imobiliário com investimento de dois mil milhões por ano graças a benefícios fiscais

Em Portugal, por exemplo, diz o Público, trata-se de benefícios como a isenção no imposto sucessório e nas mais-valias dos fundos imobiliários, por exemplo –, que estão a transformar a habitação num investimento muito apetecível para detentores de grandes fortunas, fundos de pensões estrangeiros e bancos.No entanto, este sobre "sobreinvestimento" resulta numa "afectação desajustada de capital". Ou seja, os baixos impostos sobre o imobiliário acabam por desviar investimentos noutros setores.De acordo com as contas feitas por Susana Peralta, professora na Nova SBE, em Portugal este "desvio" é superior a dois mil milhões de euros por ano (valor "extremamente conservador"), tratando-se na prática de investimento que escolhe o imobiliário apenas porque os impostos favorecem a rentabilidade do negócio.Na Alemanha, por exemplo, a parte do investimento "desviada" para o imobiliário por razões fiscais oscila entre os 68 e os 110 mil milhões de euros por ano. Em Itália, a má afectação de capital a bens imobiliários situa-se entre 11,9 e 19,2 mil milhões de euros por ano. E na Noruega, "se os privilégios fiscais noruegueses para bens imobiliários fossem abolidos, isso teria levado a um investimento entre 1,24 mil milhões e 6,39 mil milhões de euros a menos no sector imobiliário no ano passado", dizem os especialistas ouvidos.