Sonae Sierra compra Atrium Saldanha

o "controlo exclusivo da Imosal - Imobiliária do Saldanha, S.A.", uma sociedade detida a 100% pela Kostas.



A Sonae Sierra comprou o Atrium Saldanha, um edifício que inclui um centro comercial e escritórios localizado no centro de Lisboa. A operação foi notificada à Autoridade da Concorrência esta sexta-feira.De acordo com a notificação, a Sonae Sierra adquireA Sonae Sierra detém 27 centros comerciais espalhados por Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Roménia, Brasil e Colômbia.Em Portugal, a Sierra é proprietária dos centros comerciais Colombo, Vasco da Gama, ArrábidaShopping, GaiaShopping, NorteShopping, Via Catarina Shopping, CascaiShopping, Estação Viana Shopping (Viana do Castelo), GuimarãeShopping, MaiaShopping, MadeiraShopping, Serra Shopping (Covilhã) e Parque Atlântico (Ponta Delgada).