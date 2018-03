Akzo Nobel vende divisão de químicos especializados por 10,1 mil milhões de euros

A alienação surge no âmbito do plano, anunciado no ano passado, de separar as divisões de pintura e revestimentos da divisão de químicos especializados.

"O conselho de administração e de supervisão concluiu que a venda privada ao The Carlyle Group e ao GIC é a melhor opção para os interesses da Akzo Nobel, bem como para os empregados, accionistas e clientes", refere o comunicado da empresa. A Akzo Nobel irá receber um pagamento em dinheiro de 8,9 mil milhões de euros, antecipando que, após a dedução dos custos da operação e de outros passivos, o encaixe líquido se cifre em cerca de 7,5 mil milhões de euros, os quais serão maioritariamente distribuídos pelos accionistas. A operação está sujeita à aprovação das entidades reguladoras e à consulta dos órgãos representativos dos trabalhadores. Em finais de Abril do ano passado, a norte-americana PPG, ofereceu 26,9 mil milhões de euros pela totalidade da Akzo Nobel, naquela que constituiu a sua terceira tentativa de comprar a rival holandesa. A oferta, contudo, foi rejeitada. A Akzo Nobel possui duas unidades em Portugal, uma em Lisboa e outra no Carregado.