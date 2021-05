Bondalti compra empresa espanhola

A Bondalti, empresa do setor químico detida pelo grupo José de Mello, anunciou esta terça-feira ter chegado a acordo para adquirir o grupo espanhol Aguas Alfaro, que opera no segmento do tratamento de águas residuais. Com esta aquisição, a antiga CUF, que em setembro de 2020 entrou nesta nova área de negócio com a compra de 68,5% da portuguesa Enkrott, reforça agora “a aposta na diversificação de negócio

