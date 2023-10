Bristol chega a acordo para comprar Mirati Therapeutics por mais de quatro mil milhões

O acordo pode ser uma tábua de salvação para a Bristol, que tem as receitas da pressionadas pela concorrência atual e que poderá enfrentar competidores poderosos no futuro, com a caducidade de patentes e respetivo lançamento de medicamentos genéricos por outros "players" do mercado.



A Bristol-Myers Squibb concordou em comprar a farmacêutica Mirati Therapeutics por 4,8 mil milhões de dólares, o equivalente a 4,56 mil milhões de euros, de forma a expandir o portefólio de medicamentos para o cancro.



Os acionistas da Mirati vão receber 58 dólares por ação em dinheiro, informaram ambas as empresas este domingo. Os detentores de participações poderão ainda receber mais 12 dólares por ação, caso um medicamento experimental contra o cancro cumpra determinados objetivos.



Este acordo poderá impulsionar as contas da Britsol, que reduziu o "guidance" das receitas para este ano, depois de ter visto as vendas do medicamento para os tumores no sangue Revlimid – terceiro maior impulsionador de receitas da empresa – caírem face aos rivais.



Além disso, a farmacêutica deverá ainda a ter a longo prazo novos concorrentes genéricos - após a caducidade das patentes - na área dos fármacos anticoagulantes, o que deverá pressionar as receitas vindas do seu seu anticoagulante mais vendido, o Eliquis.



Também o Opdivo, um êxito nas farmácias para imunoterapia contra o cancro, deverá ter novos concorrentes genéricos.



Por outro lado, a Mirati há muito que era uma empresa apetecível para os gigantes do setor. Na semana passada, a Bloomberg noticiou que a Sanofi tinha interesse na farmacêutica, o que levou a uma escalada de 45% das ações e à suspensão das negociações.



Esta segunda-feira, no "premarket" norte-americano os títulos corrigem para uma queda de mais de 2% para 58,65 dólares por ação.



A oferta da Bristol de 58 dólares por ação representa um prémio de 35% face à cotação de fecho dos títulos da Mirati no passado 4 de outubro, um dia antes da notícia da agência de informação sobre o interesse da Sanofi na farmacêutica.

