C2 Capital injeta 15 milhões na Simoldes

A “private equity” C2 Capital Partners (ex-Capital Criativo), gestora do fundo que assumiu dívida e ativos da Promovalor, empresa de Luís Filipe Vieira (ex-presidente do Benfica), investiu cerca de 15 milhões de euros no grupo Simoldes, para apoiar a gigante dos moldes sediada em Oliveira de Azeméis na sua estratégia de crescimento do negócio por via do reforço da aposta na inovação (I&D), sabe o Negócios.

