CaixaBank BPI antecipa queda de 61% no lucro da Navigator no terceiro trimestre

ucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações

obteve lucros de 44 milhões de euros , o que significa uma quebra de 53,6% face ao mesmo período de 2019, quando obteve um resultado líquido de 94,9 milhões.

O lucro líquido da Navigator deverá sofrer uma queda homóloga de 61% para os 21 milhões de euros no terceiro trimestre deste ano, de acordo com a previsão dos analistas do CaixaBank BPI, que apontam também para uma redução de dois dígitos nas vendas e no EBITDA.Entre julho e setembro, a produtora de papel terá registado 356 milhões de euros em vendas, uma queda de 15% face ao mesmo período do ano anterior, segundo as estimativas do banco de investimento.O EBITDA (l) deverá baixar 27%, em temos homólogos, para 68 milhões de euros.A verificar-se este resultado líquido, a empresa portuguesa consegue recuperar face ao trimestre anterior, o mais afetado pela covid-19, altura em que o lucro foi de 13,4 milhões de euros, mas ainda aquém dos 31 milhões de euros registados nos primeiros três meses do ano.Em termos de EBITDA regista-se também uma recuperação em termos trimestrais, uma vez que nos três meses anteriores este indicador foi de 51,7 milhões.No primeiro semestre como um todo, a empresa A Navigator apresenta resultados já esta terça-feira.