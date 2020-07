Lucro da Navigator cai para 44 milhões no primeiro semestre

A The Navigator Company obteve lucros de 44 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, o que significa uma quebra de 53,6% face ao mesmo período de 2019, quando obteve um resultado líquido de 94,9 milhões.



Olhando apenas para o segundo trimestre do ano, o resultado líquido foi de 13,4 milhões de euros, recuando 56,2%, ficando acima das estimativas dos analistas do CaixaBank/BPI, que apontavam para lucros de 6 milhões de euros entre abril e junho e uma queda de 86% face ao período homólogo.



Em comunicado, o grupo liderado por António Redondo adianta que as vendas totais no semestre recuaram 18,6% para 695,5 milhões de euros, tendo o EBITDA diminuído 32,3% para 140,1 milhões, "num contexto de forte queda do preço da pasta (- 29%), de redução de volumes de papel devido à pandemia (-17%) e de redução dos preços de papel (-6,4%)", justifica.



Já as vendas entre abril e junho cifraram-se em 289,7 milhões de euros, menos 28,6% do que no período homólogo de 2019, e o EBITDA recuou 41,5% para 51,7 milhões, o que superou também as estimativas dos analistas. O CaixaBank/BPI apontava para que o EBITDA tivesse descido 52% para 49 milhões de euros e as receitas diminuído 35% para 280 milhões de euros.



Na apresentação dos resultados semestrais, o grupo salienta que "num semestre marcado pelas quedas expressivas, quer no consumo global de papel UWF em resultado da pandemia do covid-19, quer nos preços da pasta e do papel, a empresa evidencia uma notável geração de cash-flow livre e uma posição financeira reforçada".



"Com uma maior diversificação do seu negócio, nomeadamente com a entrada no tissue, a manutenção da capacidade de secagem de pasta e uma forte atuação do lado dos custos, a Navigator mostrou estar mais protegida face a este enquadramento adverso", acrescentou.



É que com o confinamento que esteve em vigor nos meses de abril e maio nas principais geografias onde o grupo opera, o volume de vendas de papel UWF recuaram para as 598 mil toneladas, menos 17% do que no primeiro semestre de 2019. No entanto as vendas de pasta cresceram 56% para 193 mil toneladas e as vendas de tissue 10% para 52 mil toneladas.



Já a venda de energia elétrica totalizou 73 milhões de euros, o que representa uma redução de 11,9% face ao período homólogo do ano anterior.



O grupo salienta ainda a contenção feita ao nível dos gastos fixos, que se situaram cerca de 22 milhões de euros abaixo do período homólogo, com a evolução positiva da rubrica de custos com pessoal e dos custos de funcionamento, em particular nos custos das áreas corporativas. "Esta evolução foi em linha com o plano de redução de custos anunciado no primeiro trimestre de redução estimada de 46 milhões em 2020", aponta. A margem EBITDA / vendas ficou acima de 20% (-4,1 pontos percentuais).





-18% Vendas As vendas totais no semestre recuaram 18,6% para 695,5 milhões de euros. No trimestre desceram 28%, menos que a descida de 35% estimada pelo CaixaBank/BPI.