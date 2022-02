Celbi reforça capacidade diária em 2,5% com sistema único no mundo

A Celbi, biorefinaria do grupo Altri, anunciou esta quinta-feira que conta já com um sistema de cozimento de madeira único no mundo que lhe permite utilizar ao máximo toda a matéria-prima, aumentando a sua capacidade de produção e reduzindo o consumo específico de madeira.





"O sistema otimizado desenvolvido pela Andritz, com o apoio de uma equipa multidisciplinar do grupo Altri, foi implementado no processo de cozimento de madeira da unidade de Leirosa, na Figueira da Foz", adianta em comunicado, onde explica que esta tecnologia "vem permitir recuperar desperdícios finos resultantes do processo de conversão da madeira, garantindo o uso da totalidade da matéria-prima e maximizando a rentabilidade do processo".





Este novo sistema, que está já em funcionamento, vem aumentar a eficiência desta unidade, permitindo à Altri reforçar a sua capacidade de produção diária em cerca de 2,5%, acrescenta.





José de Pina, CEO da Altri, afirma, citado no comunicado, que este novo sistema permite à Celbi "aumentar a sua já elevada eficiência e atingir novos recordes de produção de pasta".





A Celbi produz fibras celulósicas a partir de eucalipto, indicada para papéis finos para impressão, papéis para laminados decorativos, papel de uso doméstico e papel de embalagem e tem uma capacidade instalada que lhe permite a produção de cerca de 800 mil toneladas de pasta por ano.





No seu conjunto, Celbi, Biotek e Caima, as três unidades de produção de pasta do grupo Altri, registaram um recorde de produção e vendas nos primeiros nove meses de 2021. No total foram produzidas 865,9 mil toneladas de fibras celulósicas, um aumento de 4,5% face ao mesmo período de 2020.