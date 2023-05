Altri reforça posição direta na Greenvolt e passa a deter 16,6%

Leia Também Altri paga dividendo em dinheiro e em ações da Greenvolt a 17 de maio

A Celbi produz fibras celulósicas a partir de eucalipto, indicada para papéis finos para impressão, papéis para laminados decorativos, papel de uso doméstico e papel de embalagem e tem uma capacidade instalada que lhe permite a produção de cerca de 800 mil toneladas de pasta por ano.

A Celulose Beira Industrial (Celbi), biorefinaria do grupo Altri, vendeu a totalidade da participação do capital social da Greenvolt à Altri, informou em comunicado enviado à CMVM esta segunda-feira.Em causa está a venda de uma participação de 18.750.000 ações representativas de 13,47% do capital social da Greenvolt à papeleira, "à qual já eram imputáveis tais ações e direitos de voto", explicam as empresas no documento, uma vez que a Celbi é integralmente detida pela Altri desde agosto de 2006."Desta forma, a Altri passou a deter diretamente 23.154.783 ações representativas de 16,64% do capital social e dos direitos de voto da Greenvolt e a Celbi deixou de deter quaisquer direitos de voto da Greenvolt.