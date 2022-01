Contingência da Efacec no Brasil baixa para 30 milhões

A sentença parcial do processo que a opõe à Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos (CPTM) determinou a revisão em baixa do pedido indemnizatório formulado pela empresa brasileira, com a Efacec a assumir agora um passivo contingente de 29,8 milhões de euros relativo a este caso.

Contingência da Efacec no Brasil baixa para 30 milhões









