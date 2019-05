Empresa italiana quer que o seu fato de banho seja feito a partir do lixo

Para si é um depósito de lixo. Para o empresário italiano Giulio Bonazzi, é a plataforma de lançamento de uma mala Stella McCartney ou um par de calças Levi’s.

"Quando olho para um aterro, vejo uma mina de ouro", disse Bonazzi, fundador e presidente da fabricante de nylon Aquafil, numa entrevista.

Com os volumes de resíduos plásticos a atingir um ponto de inflexão nos oceanos e com as pilhas de lixo a acumularem-se, a empresa de Bonazzi recicla o material para o transformar em nylon usado em roupas e acessórios de alta qualidade.

E, com o aumento da consciencialização dos consumidores e regras ambientais mais rígidas, Bonazzi vê potencial ilimitado para as vendas do fio Econyl da empresa. O produto é feito de material reciclado que pode ter sido uma carpete ou plástico industrial, ou mesmo parte de uma rede de pesca abandonada - uma área cada vez mais promissora para reciclagem.

"A procura dos consumidores por novos produtos é quase infinita, mas os recursos do planeta não são", afirmou Bonazzi, de 56 anos. "Tudo bem, porque podemos ter produtos de ponta e um meio ambiente melhor."

Espreita a etiqueta da sua roupa: pode ser que já tenha um fato de banho, roupas de ginástica ou desportivas fabricadas com Econyl. A Adidas, a Levi Strauss & Co. e a Speedo International são apenas três dos clientes mais conhecidos que utilizam este fio, de acordo com a empresa.

Os consumidores podem estar mais disponíveis do que nunca a pagar preços altos por produtos feitos de materiais amigos do planeta, e Bonazzi diz que o Econyl, que responde por quase 40% das vendas de fibras da Aquafil, é claramente um produto de "alta qualidade e, portanto, de alta margem" para a empresa.

O dado é confirmado pelo uso da fibra por marcas famosas como a Gucci, revelou o executivo. A marca Stella McCartney também anunciou que vai suspender o uso de nylon virgem até 2020 - e usar mais Econyl.

A legislação também está a ajudar a impulsionar esta tendência. Enquanto a União Europeia dominou as manchetes ao banir itens de consumo como pratos, talheres e palhinhas de plástico a partir de 2021, uma parte menos visível da iniciativa inclui encontrar uma solução para equipamentos de pesca abandonados, que representam cerca de 27% do lixo marítimo.

Um volume significativo de redes de pesca abandonadas não é recolhido para tratamento e, juntamente com produtos de plástico não recicláveis, representam "um risco grave para os ecossistemas marinhos, para a biodiversidade e saúde humana", segundo o texto da nova legislação da UE. Os estados membros devem criar regras mais rígidas para garantir a recolha e a gestão de resíduos, diz.

É aí que entra a Aquafil, disse Bonazzi. A empresa já beneficia de um "efeito positivo do anúncio" sobre as orientações da UE, revelou, e os principais consumidores de redes de pesca têm procurado a empresa italiana para recolha e reciclagem.

"Embora qualquer movimento nesta direção seja bem-vindo, a Europa poderia ter sido mais ousada e estabelecido metas mais rigorosas", disse Bonazzi. "A esperança é que cada país entenda a importância dessa medida e atue rapidamente. O tempo para salvar o planeta está a acabar."

(Texto original: This Italian Company Wants Your Swimsuit to Be Made From Garbage)