Fábrica Dimoldura em Carregal do Sal pode estar prestes a mudar de mãos

O grupo espanhol Dimoldura, que em Portugal tem um polo em Carregal do Sal, Viseu, pode estar prestes a mudar de mãos. A notícia está a ser avançada pelo jornal espanhol Expansión e, a confirmar-se, poderá ter um grande impacto naquela região, uma vez que atualmente o polo português emprega 150 pessoas. Contudo, até à data, os trabalhadores deste polo não foram informados sobre qualquer venda, revela ao Negócios fonte oficial da empresa em Portugal.

O grupo, que nasceu em 1984 e é um dos principais fabricantes de portas e caixilhos de madeira, é detido pelo fundo de capital de risco Corpfin e tem cinco polos, quatro em Espanha e um em Portugal, empregando, no total, 450 trabalhadores. A venda do grupo, segundo escreve o jornal espanhol, poderá rondar os 150 milhões de euros.

Em solo português desde 1996, altura em que o grupo deu início à produção industrial, a Dimoldura é desde 2001 dominada por capital espanhol. "Tínhamos capital minoritário de um sócio português, mas saiu em 2001. Portanto, desde 2001 tem 100% capital espanhol", revela a mesma fonte, confirmando que se trata de uma empresa de "relevância" na região.

Em 2020, a empresa, que tem cerca de 15 mil m2, faturou 17 milhões de euros, mais 3,02% do que em 2019, e fechou o ano com lucro de 2,86 milhões de euros (um aumento de 15,69% face ao ano anterior), segundo dados fornecidos ao Negócios pela Informa D&B.

A Corpfin, é uma "venture capital" espanhola e tornou-se sócio maioritário da Dimoldura em 2018, tendo continuado a expandir o grupo, que é agora um dos principais fabricantes de portas de madeiras no país vizinho, a par da Norma-Uniarte e da francesa CMAI. Com capacidade para produzir 500 mil portas por ano, acrescenta o jornal espanhol, a Dimoldura registou 54 milhões de euros em vendas no ano de 2020, dos quais 20% corresponderam a exportações.